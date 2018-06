Mono – japanische Postrock-Helden kommen 2018 auf Europatour

Achtung, mittleres Shoegaze-Postrock-Erdbeben! Die japanischen Instrumental-Großmeister Mono drehen im Oktober eine ihrer seltenen Runden durch Europa und den UK. Deutschlandshows gibt es in Bremen, Dresden, Wiesbaden und Oberhausen.

Als Vorgeschmack auf ein 2019 pünktlich zum 20-jährigen Bandjubiläum erscheinendes neues Album kommen Mono auf ausgiebige Europatour. Insgesamt viermal macht die Band in Deutschland Halt, aber auch das UK, Belgien, die Niederlande, Schweiz, Frankreich und Spanien kriegen die Chance, sich die Gehörgänge von Mono durchpusten zu lassen.

01 Oct: Bristol, UK, The Fleece

02 Oct: Norwich, UK, Arts Centre

03 Oct: Glasgow, UK, Classic Grand

04 Oct: Newcastle, UK, The Cluny

05 Oct: Leeds, UK, Left Bank

06 Oct: Ghent, BE, De Central

07 Oct: Utrecht, NL, Tivoli De Helling

08 Oct: Bremen, DE, Tower

09 Oct: Dresden, DE, Beatpol

10 Oct: Wiesbaden, DE, Schlachtof

11 Oct: Aarau, CH, Kiff

12 Oct: Lyon, FR, CCO

13 Oct: Barcelona, ES, Aloud Music Festival

14 Oct: Toulouse, FR, Le Rex

15 Oct: Bordeaux, FR, Krakatoa

16 Oct: Orleans, FR, Astrolabe

17 Oct: Heerlen, NL, Nieuwe Nor

18 Oct: Oberhausen, DE, Drucklufthaus

19 Oct: Leeuwarden, NL, Into The Void

20 Oct: Athens, GR, Fuzz Club

22 Oct: St. Petersburg, RU, Zal

23 Oct: Moscow, RU, Zil

Allen Monofans im Speziellen und auch allen anderen Postrock-, Shoegaze- und Instrumental-Fetischisten empfehlen wir übrigens einen Blick in die atmosphärische Mono-Dokumentation „Journey Through Hell“ zum letzten Album der Band.

