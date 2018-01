Moose Blood auf Tour

Für ihr Debütalbum „I’ll Keep You Mind, From Time To Time“ ernteten die Briten euphorische Kritiken. Neben der Warped Tour haben sie das Festival-Doppel Reading/Leeds auseinander genommen. 2016 waren sie mit ihrem zweiten Album „Blush“ hier ausgiebig auf Tour. Im März kommt mit „I Don’t Think I Can Do This Anymore“ Platte Nummer 3 – und Moose Blood wieder auf Tour.

31.05.2018 Hamburg – Knust

04.06.2018 Berlin – Musik & Frieden

05.06.2018 Dresden – Beatpol

