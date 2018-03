Moving The Mess – Dead Hand Of The Past

Moving The Mess kommen aus Berlin, oder aus der Muddastadt, wie sie es selbst nennen. Am 14. April erscheint ihr Debütalbum „High Wired“. Neu im Sport sind Moving The Mess aber nicht. Die Mitglieder spielen seit 15 Jahren in diversen Bands und klingen entsprechend auch nicht wie blutjung dahergelaufenen kleinen Jungs.

