Muff Potter lassen uns gar nicht lange grübeln und recherchieren, ob der Auftritt in Jamel es jetzt war. Muff Potter live 2019. Are you ready? Steady? Fankörper go!

Während wir uns gerade Interviewfragen aus der Rippe schneiden (die alle eh hierauf hinauslaufen: Sind Muff Potter wieder ein Band? Gibt es mehr Livedaten? Gibt es ein Album?) und überlegen, vor welches Medium wir Nagel, Brami, Dennis oder Shredder jetzt zerren, machen Muff Potter kurzen Prozess und hauen einen Tag nach ihrer Wiederauferstehung bei Jamel rockt den Förster Tourdaten raus. Muff Potter live 2019 is a thing.

24.01. Köln, Gloria

25.01. Hamburg, Markthalle

26.01. Berlin, Festsaal Kreuzberg

31.01. Leipzig, Conne Island

01.02. München, Hansa 39

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Münster, Skaters Palace

Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, dem 29.08.2018 um 10:00.

www.muff-potter.de

