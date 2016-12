Muncie Girls @ Kaputtmacher Sessions

Wenn die Muncie Girls im Kaputtmacher Tonstudio in Bochum aufnehmen, kann das nur gut werden. Tolle Band, tolle Location = tolle Kaputtmacher Session!

Mit den Kaputtmacher Tonstudio hat sich ein deutsches Pendant zu den großartigen Little Elephant Studios gefunden. Das Prinzip der dort entstehenden Sessions ist das gleiche: Ein Band mietet sich einen oder zwei Tage in das Bochumer Studio ein und spielt zwei oder drei Songs aus ihrem Repertoire ein. Durch die Live-Aufnahme bekommen die Lieder eine ganz eigene Facette, das ganze wird gefilmt. Am Ende kommt die Band mit sehr schön inszeniertem und authentischem Live-Ton-Bild-Material aus der ganzen Nummer. Jetzt haben die Muncie Girls um Sängerin Lande Hekt in Bochum vorbeigeschaut und Material aus ihrem 2016er-Debüt ‎From Caplan To Belsize aufgenommen. Erster Teil: das melancholisch-schöne Social Side

Muncie Girls – Social Side @ Kaputtmacher Sessions

