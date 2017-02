Nichts ist neu, Nichts ist live, Nichts ist leicht – Love A mit neuem Album, Tour & Single

Bei Love A heißt es einerseits Nichts ist neu, andererseits Nichts ist live. Ersteres ist das neue Album, das zweite die dazu gehörende Tour. Und Nichts ist leicht der neueste Song der Band.

Man kennt das. Du fragst „Was ist?“ und bekommst ein „Ach, nichts“ als Antwort. Da weiß man direkt: Da ist was im Busch. So auch bei Love A. Die sagen zwar „Nichts ist neu“ und „Nichts ist live“, aber lügen damit wie gedruckt. Nichts ist neu ist der Titel des am 12. Mai bei Rookie Records erscheinenden neuen Album und Nichts ist live sind die dazu passenden Tourdaten. Und mit Nichts ist leicht gibt es auch bereits jetzt den ersten Song zu hören.

Love A auf Tour – Nichts ist live

11.05. – Münster – Gleis22

12.05. – Nürnberg – Desi

13.05. – Berlin – Festsaal Kreuzberg

24.05. – Hamburg – Molotow

25.05. – Düsseldorf – zakk

26.05. – Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden

27.05. – Leipzig – Conne Island

Mehr LOVE A auf GETADDICTED

Ähnliche Beiträge