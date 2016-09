Not On Tour auf Tour 2017 – präsentiert von GETADDICTED

Was haben wir uns auf diese Headline gefreut: „Not On Tour auf Tour“. Humorlevel Tiefsee – ganz weit unten. Deep. Egal, wer Not On Tour noch nicht angespielt hat, dem sei gesagt, dass sie in etwas so klingen wie The Distillers minus Schnupfen und plus sympathischen israelischem Akzent. Wem das als Anhöranreiz noch nicht reicht, der sollte sich ihr letztes Album Bad Habits reinzeihen, welches die Band aus den Tiefen der Tel Aviver Punkszene im Januar 2017 auch live präsentieren wird. Zu allem Überfluss wird die Tour auch noch von GETADDICTED präsentiert. Wir freuen uns – und ab dafür:

TOURDATEN 2017

11.01.2016 Leipzig – Werk2

12.01.2016 Hannover – Stumpf

13.01.2016 Hamburg – Hafenklang

14.01.2016 Flensburg – Volxbad

15.01.2017 Berlin – Cassiopeia

17.01.2017 Dresden – Ostpol

18.01.2017 Prag – Rock Cafe

19.01.2017 München – Feierwerk (Sunny Red)

20.01.2017 Wiesbaden – Kulturpalast

NOT ON TOUR – MAYBE ONE DAY



Autor Mathias Schumacher