Neues Nothington-Album In the End kommt 2017

Es war zu erwarten: Nach neuen Tourdaten und dem neuen Song Cobblestones kündigen Nothington jetzt auch das erste neue Album seit 2011 an. Es wird In The End heißen und im Februar 2017 veröffentlicht.

Lange war es ruhig um Nothington. Ein paar Konzerte hier und da, eine Collection aus raren Songs und B-Seiten wurde 2013 als Lost Along the Way veröffentlicht und Gitarrist Ryan Donovan tourte ausgiebig mit Red City Radio. Im Juli erwachte der Bay-Area-Vierer aus der Versenkung und kündigte via Facebook erst einmal nur ein paar Ankündigungen an.

Gestern hat Gitarrist und Sänger Chris Matulich beim New Noise Magazine dann das erste Nothington-Album mit neuem Material seit 2011 angesprochen:

“Hey friends, we have more good Nothington news today. Our new full length record ‘In The End’ will be released in February on Red Scare! We’re rolling out the album artwork and pre-order info today for you to check out. Also, our European tour dates are now complete with another leg of shows added – we’ll be hitting 8 different countries as well as the USA in Feb-March. Check it out and we’ll see you soon.”

Der im November veröffentlichte typische Nothington-Song Cobblestones war also der erste Appetithappen auf das, was Nothington im nächsten Jahr auf Vinyl pressen und live präsentieren wollen. Wir sind gespannt und freuen uns wie Bolle auf ein paar Sing-alongs, denn: „We ran on empty for so long / No rest for the restless!“ Hier noch mal die Tourdaten im Überblick:

TOURDATEN 2017

23.02. Amsterdam (NL), Winstons

24.02. Münster, Gleis 22

25.02. Mönchengladbach, Projekt 42

26.02. Trier, Lucky`s Luke

27.02. Göttingen, T-Keller

28.02. Zurich (CH), Dynamo

01.03. Koblenz, Circus Maximus

02.03. Bremen, Tower

03.03. München, Kranhalle

04.03. Nürnberg, Zentralcafe

05.03. Stuttgart, 1210

06.03. Wiesbaden, Schlachthof

07.03. Leipzig, Werk 2

08.03. Hannover, Chez Heinz

09.03. Hamburg, Hafenklang

10.03. Kiel, Hansa 48

11.03. Berlin, Casiopeia

NOTHINGTON – COBBLESTONES

Mehr zu Nothington

Ähnliche Beiträge