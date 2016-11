Okilly Dokilly – Bands, Die Du auf dem Schirm haben solltest

Diese Supergroup zwingt uns zum Superlativ. Okilly Dokilly ist die Band, die Du auf dem Schirmsten haben solltest. Die Tribute To Ned Flanders Metal-Band (Nedal Band) hat endlich ihr Debütalbum herausgebracht. Und das heißt angebrachterweise Howdilly Doodilly.

Bereits 2015 versprach Sänger Head Ned (seine Bandkumpanen bei Okilly Dokilly sind: Red Ned – Synth, Vocals /Stead Ned – Gitarre / Thread Ned – Bass / Bled Ned – Drums), dass man auf den überraschenden Viral-Erfolg mit ersten Fotos und Hörproben im Netz sich nun an ein Album setzen würde.

Und tadaa: jetzt gibt es endlich das Debüt Howdilly Doodilly, erstehen kannst Du es natürlich im Online Leftorium Superstore.

Musikalisch zielt das ganze in Augenzwinker-Beatdown-Metalcore, in Sachen Lyrics besteht das ganze aus 75% Ned-Zitaten, 10% anderen Simpsons-Charakteren und , 15% eigenem Unfug und klingt so: „You only live once. Ah hell, give me a white wine spritzer.“ „Oh ow my Flanderdoodles. There’s no bot like a robot.“

Ähnliche Beiträge