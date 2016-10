Open Flair 2017 – die ersten Bands stehen fest

Die Macher des Open Flair klotzen mal direkt los: Für ihr Festival in Eschwege haben die Veranstalter mit Rise Against, Heaven Shall Burn und Alligatoah drei ordentliche Headliner an Land gezogen.

Acht Mal in Folge war das Open-Air in Eschwege jetzt ausverkauft, 120 Bands tummelten sich auf acht Bühnen. Für das Open Flair 2017 haben die Veranstalter jetzt die ersten Bands bekannt gegeben – und die erste Welle an Bestätigungen lässt sich wirklich sehen:

Line Up 2017

Rise Against

Alligatoah

Heaven Shall Burn

Marathonmann

The Intersphere

Blues Pills

The Amity Affliction

Django 3000

Brkn

Watch Out Stampede

Open Flair 2017

09.-13.8.2017

Eschwege

www.open-flair.de

Tickets

erhältlich auf der Homepage sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ein Drei-Tages-Ticket kostet 99 Euro, inklusive Camping und Müllpfand 127 Euro, die Kid-Karte (ohne Camping) kostet 59 Euro. Im Open-Flair-Ticket-Shop fallen übrigens KEINE Vorverkaufs-Gebühren an – und bei der Bestellung von Online-Tickets kann man sogar die Versandkosten sparen!