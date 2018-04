Pennywise veröffentlichen mit „Never Gonna Die“ ihr zwölftes Album.

„Never Gonna Die“ heißt das zwölfte Album von Pennywise – das erste mit komplett neuen Songs, seit Sänger Jim Lindberg zurück ist. Der Vorgänger „Yesterdays“ bestand ja vor allem aus uralten Songs. Mit dem Titeltrack, „Live While You Can“ und jetzt mit „Won’t give Up The Fight“ haben Pennywise drei Songs rausgehauen. Und im Sommer gibt’s die alten Säcke dann auch wieder live zu sehen.

Pennywise live

22.06.2018: Scheeßel – Hurricane Festival

24.06.2018: Neuhausen – Southside Festival

26.06.2018: Zürich (CH) – Dynamo

29.06.2018: Dornbirn (AT) – Punk In Drublic Festival

30.06.2018: Würzburg – Misson Ready Festival

06.07.2018: Hünxe – Ruhrpott Rodeo Festival

Pennywise – Won’t Give Up The Fight

Pennywise – Live While You Can

Pennywise – Never Gonna Die