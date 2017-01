Pulled Apart By Horses gehen mit neuem Album auf Tour

Pulled Apart By Horses kündigen mit „The Big What If“ ein neues Album und gleich dazu drei Termine in Deutschland an.

2014 erschien ihr letztes Album „Blood“. Damit waren Pulled Apart By Horses live unterwegs – unter anderem mit Kasabian, wobei man anmerken muss: Wer sich selbst als die am härtestenden rockende Band aus Großbritannien verkaufen lässt, passt irgendwie auch nicht wirklich zu Kasabian. Von daher ist es auch folgerichtig, wenn Pulled Apart By Horses ihre neuen Songs lieber als Headliner in kleineren Clubs vorstellen.

„The Big What If“ erscheint am 14. März. Nach dem Titeltrack gibt es mit „The Haze“ jetzt auch einen weiteren neuen Song.

„The Big What If“-Tour

11.04.2017 Köln – MTC

12.04.2017 Hamburg – Hafenklang

13.04.2017 Berlin – Cassiopeia

