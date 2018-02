„Punk in Drublic“-Fest mit NOFX, Bad Religion u.a.

Fat Mike holt seine US-erprobte „Punk in Drublic“-Tour für fünf Termine nach Europa. Die Line-Ups variieren teilweise. Neben NOFX sind Bad Religion, Mad Caddies, Boysetsfire, The Bronx, Bad Cop/Bad Cop, Jaya The Cat, Lokalmatadore und L7 mit dabei.

Line-up und Termine

17. Juni Gelsenkirchen – Event-Area an der VELTINS-Arena

Mit NOFX / Bad Religion / Mad Caddies / The Bronx / Die Lokalmatadore / Bad Cop / Bad Cop

19. Juni Wien – ARENA Open Air

Mit NOFX / The Bronx / Jaya The Cat / Bad Cop/Bad Cop

21. Juni Ljubljana – Kino Šiška Open Air

Mit NOFX / Mad Caddies / The Bronx / Bad Cop/Bad Cop

23. Juni Wiesbaden – Kulturpark Schlachthof Wiesbaden

Mit NOFX / Special Guest / BOYSETSFIRE(official) / The Bronx / Mad Caddies / Bad Cop/Bad Cop

28. Juni Mailand – Circolo Magnolia

Mit NOFX / Mad Caddies / L7 / The Bronx / Giuda / Bad Cop/Bad Cop