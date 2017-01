Atombombe auf Deutschland – Punkrock-Album der Antilopen Gang

Zum ihrem neuen Album Anarchie und Alltag zündet die Antilopen Gang die Atombombe auf Deutschland: Auf dem Punkrock-Bonusalbum tummelt sich die 1. Liga des Deutschpunks. Hier kannst Du reinhören.

Als Bonus zu ihrem neuen, am 20. Januar erscheinenden Album Anarchie und Alltag hat sich die Antilopen Gang in den Proberaum verzogen, die Verstärker angeknipst und 1-2-3-4 eingezählt. Ergebnis ist Atombombe auf Deutschland, zwölf altbekannte Songs im 3-4-Akkorde-Punkrock. On top gibt es jede Menge hochkarätige Gastsänger wie (Tusch!): Jan Windmeier von Turbostaat, Cecilia von The Baboon Show, Harry von S.Y.P.H. („Zurück Zum Beton“),Peter Hein von den Fehlfarben, Slime-Sänger Jan, die Knochenfabrik, Ingo & Guido Donot, Kassierer Wölfi, Campino (der von ZK, nicht der von den Toten Hosen), Arzt Bela B., MC Motherfucker von der Terrorgruppe und Monchi von Feine Sahne Fischfilet.

Antilopen Gang – Atombombe auf Deutschland

Foto: ©Robert Eikelpoth

Ähnliche Beiträge