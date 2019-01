Pup: neues Album, neue Single, neue Tourdaten

Pup melden sich zurück: Die neue Single „Kids“ vom kommenden Album „Morbid Stuff“ veröffentlichen sie zusammen mit neuen Tourdaten.

„If this tour doesn’t kill you, then I will“ sangen Pup auf ihrem letzten Album „The Dream Is Over“. Man könnte jetzt getrost ergänzen: If this tour doesn’t kill you, dann machen wir eben ein neues Album und versuchen es von vorne.

„Morbid Stuff“ erscheint am 5. April bei Rise Records. Da bleibt genug Zeit, das Album bis zum Tourstart ein paar Mal anzuhören.

Pup auf Tour

16.04.2019 BE- Brüssel- AB Club

18.04.2019 DE- Berlin- Cassiopeia Club

19.04.2019 DE- Hamburg- Hafenklang

20.04.2019 DE- Köln- MTC Club

21.04.2019 NL- Amsterdam- Upstairs at Paradiso

Support: Milk Teeth

Pup – Kids