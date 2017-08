Quiet Slang = Beach Slang minus Strom

„Play it loud, play it fast, play me something that will always last“ heißt es auf dem Beach-Slang-Album „A Loud Bash Of Teenage Feelings“. Frontmann James Alex geht aber seinem eigenen Motto fremd und veröffentlicht als Quiet Slang eine Akustik-EP. Die hört auf den Namen „We Were Babies & We Were Dirtbags“ und wird am 20. Oktober 2017 auf Big Scary Monsters veröffentlicht.

Darauf enthalten sind zwei Songs seiner Band Beach Slang und zwei Coversongs – alle nur mit Cello und Klavier begleitet.

Tracklist „We Were Babies & We Were Dirtbags“

01. Future Mixtape For The Art Kids

02. Bad Art & Weirdo Ideas

03. Androgynous

04. Thirteen

QUIET SLANG – BAD ART & WEIRDO IDEAS