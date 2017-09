Racquet Club (Ex Knapsack, Samiam, The Jealous Sound) streamen ihr Debütalbum

Dass Racquet Club eine Emo-Allstarband mit Mitgliedern von Samiam, Knapsack & The Jealous Sound sind? Weißt Du! Neu ist: Hier kannst Du das soeben veröffentlichte Debütalbum streamen.

Bereits im Januar freuten wir uns wie Bolle, dass Sergie Loobkoff (Samiam), Blair Shehan (u.a. Knapsack & The Jealous Sound) , Bob Penn (The Jealous Sound) und Ian Smith zusammen als Racquet Club Musik machen. Nun hat das Quartett sein Debütalbum veröffentlicht. Hier kannst Du es Dir in voller Länge geben, bevor Du es Dir brav und artig bestellst. Ja? Ja!

