Radio Havanna – Homophobes Arschloch

Radio Havanna haben mit „Homophobes Arschloch ihr viertes Video aus dem Album „Utopia“ veröffentlicht und damit gehen sie auch auf Tour.

Radio Havanna live, Support: Statues On Fire, Go Go Gazelle, Der Wahnsinn

05.04. Hamburg | Hafenklang + Statues on Fire

06.04. Bremen | Tower + Statues on Fire

07.04. Hannover | Faust + Statues on Fire

12.04. Frankfurt (M) | Nachtleben + Statues on Fire

13.04. München | Backstage + Go Go Gazelle

14.04. Stuttgart | Keller Klub + Statues on Fire

20.04. Dresden | Scheune + Der Wahnsinn

21.04. Düsseldorf | Tube + Go Go Gazelle (ausverkauft)

27.04. Jena | Kassablanca + Der Wahnsinn

28.04. Wien | Arena + Go Go Gazelle

Radio Havanna – Homophobes Arschloch