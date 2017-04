Red City Radio: Galerie aus Köln und neuer Song

Red City Radio machen auf ihrer Europa-Tour auch einen Stop im Luxor in Köln – und stellen nebenbei noch einen neuen Song vor.

Die Tour von Red City Radio – präsentiert von GETADDICTED – neigt sich gerade dem Ende zu, da veröffentlicht die Band aus Oklahoma City noch schnell eine neue Single. Der Song „If You Want Blood (Be My Guest)“ wird am selben Tag wie das Konzert im Kölner Luxor veröffentlicht und gleich live vorgestellt.

Die Band um Frontröhre Garrett Dale macht mit der ersten Veröffentlichung seit 2015 gleich Lust auf mehr. Das Nachfolge-Album des letzten, selbstbetitelten Album könnte noch eine Spur weniger Punk und mehr Rock werden als vorher. Als Liveband konnte den Red City Radio abermals in Köln überzeugen – fünf Euro ins Musik-Bullshit-Bingo-Phrasenschwein. Bevor sie die Tour in den Staaten fortsetzen spielen Red City Radio noch beim Groezrock und eine Groezrock-Pre-Fest-Show am 28. April in Belgien.

Ähnliche Beiträge