Rise Against: Neues Album, Festivals und Tour

Rise Against spielen im August ein paar Festival und kommen mit Sleeping with Sirens und Pears im Winter auf Tour.

Der Wolf ist zurück in Deutschland – und Rise Against veröffentlichen ihr neues Album „Wolves“. Wie das zusammen passt? Keine Ahnung! Ehrlich. Vielleicht so: 70 Wolfpaare haben sich hierzulande wieder angesiedelt. Rise Against mischen sich mit „Wolves“ unters heimische Rudel und steigen sogar auf Platz 5 der deutschen Album-Charts ein. Nicht? Okay, dann heul doch.

Wie es sich für eine wirklich gute Festivalband gehört, sind Rise Against im Sommer natürlich auf ein paar Großveranstaltungen vertreten. Noch besser aber: Im November kommen sie, zusammen mit Sleeping with Sirens und den großartigen Pears, auch noch auf Tour. Da ist dann bestimmt das „House On Fire“.

Rise Against – House On Fire

TOURDATEN

10.08.2017 Rocco del Schlacko

12.08.2017 Open Flair Festival

13.08.2017 Taubertal Festival

16.08.2017 FM4 Frequency Festival

14.11.2017 München, Zenith

15.11.2017 Frankfurt, Festhalle

17.11.2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

18.11.2017 Hamburg, Sporthalle

19.11.2017 Berlin, Velodrom

21.17.2017 Zurich (CH), Halle 622

