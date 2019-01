Wir verlosen Tickets für Konzerte in der Rotunde Bochum

Die Rotunde Bochum und GETADDICTED sind SO. So wie in ganz derbe dicke miteinander. Das Team rockt und Clubs, in die Rockshows gebucht werden, kann es gar nicht genug geben. Und genau deshalb verlosen wir hier in regelmäßgen Abständen Tickets für Konzerte in der Rotunde Bochum. Aktuell in der Lostrommel: Rantanplan, Martha, The Run Up / Bong Mountain, Ducking Punches / Not Scientists.

Was Du tun musst. Schreibe uns bei Facebook eine Nachricht zu welcher Show Du gehen willst sowie Deinen (richtigen) Namen und schon bist Du in der Lostrommel. Circa 1 Woche vor der Show melden wir uns dann bei den Glücklichen.

Rotunde Bochum – Ticketverlosung

Rantanplan (14.02.)

Martha (08.04.)

The Run Up / Bong Mountain (30.04.)

Ducking Punches / Not Scientists (20.06.)

