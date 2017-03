Silverstein auf For The Fans Tour

Für ihre kommende Tour haben sich Silverstein mal was anderes überlegt: Zum einen geht die Band in kleine Locations, zum anderen gibt’s Kombi-Ticket-Bundles. Das ganze heißt dann For The Fans

Was heißt Ticket-Bundle in dem Fall: Ihr zahlt 70 Euro, kriegt damit Tickets für drei Shows, die einigermaßen nahe beieinander liegen. Außerdem gehören dazu: ein Meet & Greet mit der Band, eine Akustik-Session – und das Ticket selber ist ein A4-Siebdruck. Natürlich sind die Tickets extrem limitiert.

Ihr könnt aber auch stinknormale Einzel-Tickets kaufen. Und weil die Shows natürlich was spezielles für die Fans ist, nennen Silverstein das ganze Paket „For The Fans“-Tour und haben dazu auch noch Trash Boat als Support dabei.

For-The-Fans-Tour

29.09.2017 Köln, Gebäude 9 *

30.09.2017 Münster, Gleis 22 *

01.10.2017 Bremen, Tower **

02.10.2017 Hamburg, Logo **

04.10.2017 Hannover, Chez Heinz **

05.10.2017 Berlin, Cassiopeia ***

06.10.2017 Leipzig, Naumanns ***

07.10.2017 Dresden, Puschkin ***

08.10.2017 Dortmund, FZW *

10.10.2017 Wiesbaden, Schlachthof

11.10.2017 Trier, Mergener Hof

12.10.2017 Würzburg, Café Cairo ****

13.10.2017 Erlangen, E-Werk ****

14.10.2017 München, Kranhalle ****

* enthalten im Ticket-Bundle 1

** enthalten im Ticket-Bundle 2

*** enthalten im Ticket-Bundle 3

**** enthalten im Ticket-Bundle 4

Reguläre Tickets sind ab Montag 20.03.2017 (10:00 Uhr) über wwww.eventim.de und www.impericon.de sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich.

Limitierte Ticket-Bundles sind ab Montag 20.03.2017 (10:00 Uhr) über www.uncle-m.com/shop erhältlich.

