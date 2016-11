Puzzle-Gewinnspiel: Silverstein – I Am Alive In Everything I Touch

Pünktlich zur beginnenden „Rise Up Tour“ von Silverstein mit The Devil Wears Prada, Memphis May Fire und Like Moths To Flames verlosen wir das aktuelle Album „I Am Alive In Everything I Touch“ auf CD sowie signierte Autogrammkarten.



Was du dafür machen musst, erfährst du, wenn du das Puzzle löst.

SILVERSTEIN „Rise Up Tour“

mit The Devil Wears Prada, Memphis May Fire und Like Moths To Flames

19.11. DE Frankfurt – Sankt Peter

20.11. DE Hannover – Faust 60er Jahre Halle

22.11. DE Hamburg – Markthalle

23.11. DE Münster – Sputnikhalle

24.11. DE Karlsruhe – Substage

25.11. DE Köln – Live Music Hall

