Slime: Neues Album „Hier und Jetzt“ plus neue Tourdaten

Slime kündigen zum 29. September mit „Hier und Jetzt“ ein neues Album an – das zweite nach ihrer Reunion.

Es wird spannend, wie Slime die „Text-Frage“ gelöst haben. Bis zu ihrem 1994er Album „Schweineherbst“ galten die Hamburger als eine der einflussreichsten Bands Deutschlands. Für die Texte war großteils Schlagzeuger Stephan Mahler verantwortlich (Fun Fact: Eine Ausnahme stellt „Aufrecht gehen“ da, das aus der Feder von Marcus Wiebusch von … but alive bzw. Kettcar und Rantanplan stammt).

Den Schritt zur Reunion nach vielen Jahren Pause ging Drummer Mahler jedoch nicht mit. Auf ihrem 2012er Album „Sich fügen heißt lügen“ haben Slime deswegen Texte des Anarchisten Erich Mühsam vertont – und so aus der Not eine Tugend gemacht.

Mit „Sie wollen wieder schießen“ dürfen haben sich Slime im April 2016 eindrucksvoll zurückgemeldet – mit einem aktuellen Text. Der zeigte zum einen, dass sie es auch so draufhaben. Zum anderen war der Song wieder einmal der Beweis, dass Slime zur rechten Zeit an den rechten Orten sind – wenn wie Anfang der Neunziger in Deutschland wieder Flüchtlingsheime brennen, wenn rechter Hass bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt.

SLIME „Hier und Jetzt“ TOUR 2017

21.07.17 Hünxe – Ruhpott Rodeo

25.08.17 Niedergörsdorf – Spirit Festival

29.09.17 Weinheim – Cafe Central

30.09.17 (CH) Olten – Schützi

06.10.17 Lübeck – Treibsand

07.10.17 Husum – Speicher (ausverkauft – Zusatzkonzert am 8.10.17)

08.10.17 Husum – Speicher (Zusatzkonzert)

13.10.17 Köln – Gebäude 9

14.10.17 Düsseldorf – Haus der Jugend

20.10.17 Nürnberg – Hirsch

21.10.17 Kaiserslautern – Kammgarn

27.10.17 Tannheim – Club Schwarzer Adler

28.10.17 (A) Wien – Arena

10.11.17 Hannover – Faust

11.11.17 Göttingen – Musa

17.11.17 Essen – Turock

18.11.17 Wiesbaden – Schlachthof (mit Dritte Wahl)

24.11.17 Stuttgart – Hallschlag

01.12.17 Aachen – Musikbunker

03.12.17 Koblenz – Circus Maximus

09.12.17 Berlin – Astra

15.12.17 Magdeburg – Factory

16.12.17 Dresden – Schlachthof (mit Dritte Wahl)

22.12.17 Hamburg – Große Freiheit

Slime – Sie wollen wieder schießen (dürfen)