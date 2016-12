Smile And Burn — Album & Tour: 2017, Vorabsingle: jetzt

SMILE AND BURN werden ihr neues Album Get Better Get Worse im Februar bei Uncle M rausbringen und mit dem dann ausgiebig Gassi auf tour gehen. Schon jetzt gibt’s vorab die 1. Single Good Enough.

Egal ob bei GETADDICTED-Party, M-Pire Strikes Back-Fest oder [fügen Sie hier einen Punkrockschuppen Ihrer Wahl ein] – an Smile And Burn bist Du in Deinen letzten Rockshow-Jahren höchstwahrscheinlich nicht vorbei gekommen. Bereits seit 8 Jahren ballert das Quartett livemunter drauf los, oder wie ihr Booker sagt: „Ihr seid nicht perfekt auf der Bühne, aber ihr tretet einfach derbe durch den Tisch.“

Jetzt hat die Band bei Uncle M ein neues Zuhause gefunden und bringt dort im Februar 2017 ihr viertes Album Get Better Get Worse raus. Parallel geht’s dazu sann auf ausgiebige Tour. Erster Vorgeschmack auf das, was da kommt, ist Good Enough. Du kannst Dir die Vorabsingle hier anhören.

Smile And Burn – Good Enough



Smile And Burn auf Tour 2017

10.12.16 – München – Strom *

17.12.16 – Kiel – Pumpe #

10.03. – Leipzig – Conne Island

11.03. – Jena – Kassablanca

13.03. – München – Sunny Red

14.03. – Nürnberg – Stereo

15.03. – Wien – B72

17.03. – Rorschach – Treppenhaus

18.03. – Stuttgart – Zwölfzehn

20.03. – Frankfurt – Nachtleben

21.03. – Köln – Underground

22.03. – Dortmund – FZW

23.03. – Hamburg – Hafenklang

24.03. – Hannover – LUX

25.03. – Bremen- Tower

26.03. – Bielefeld – Nr. z.P.

31.03. – Berlin – Musik und Frieden

09.-13.08. – Eschwege – Open Flair Festival

