Smile And Burn auf Tour

Smile And Burn veröffentlichen Anfang Februar ihr neues Album „Get Better Get Worse“ und gehen damit auch direkt auf Tour damit. Zuletzt waren die Berliner im Vorprogamm der Donots oder Moose Blood unterwegs, jetzt geht’s abends auch mal als Letzter auf die Bühne. Wo genau? Guckstu hier:

TOURDATEN 2017

10.03. DE – Leipzig – Conne Island

11.03. DE – Jena – Kassablanca

13.03. DE – München – Sunny Red

14.03. DE – Nürnberg – Stereo

15.03. AT – Wien – B72

16.03. AT – Innsbruck – Weekender

17.03. CH – Rorschach – Treppenhaus

18.03. DE – Stuttgart – Zwölfzehn

20.03. DE – Frankfurt – Nachtleben

21.03. DE – Köln – Underground

22.03. DE – Dortmund – FZW

23.03. DE – Hamburg – Hafenklang

24.03. DE – Hannover – LUX

25.03. DE – Bremen – Tower

26.03. DE – Bielefeld – Nr. z.P.

31.03. DE – Berlin – Musik und Frieden

09.-13.08. DE – Eschwege – Open Flair Festival

