Snapcase veröffentlichen neuen Song „Spike Up Your Tone“

Nach 16 Jahren haben Snapcase mit „Spike Up Your Tone“ erstmals einen neuen Song veröffentlicht. Am 20. Januar hat die Band eine ihrer seltenen Shows gespielt und den Fans im Town Ballroom (Buffalo, NY) den Song präsentiert. Nachdem die Band in den letzten Wochen auf Facebook wieder etwas aktiver war und unter anderem neue Shirt-Designs bekannt gegeben haben, geben sie auch einen weiteren Blick auf die Zukunft frei.

Zusammen mit dem neuen Song kündigen Snapcase auf Facebook außerdem weitere neue Songs an.

Snapcase – Spike Up Your Tone