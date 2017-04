Unser Anwärter auf den Sommer-Hit 2017:

Tigers Jaw — June

Deine, meine, unser aller <3-Band verzaubert mit dem potenziellen Sommer-Hit 2017. Tigers Jaw geben uns mit June einen wunderschönen Vorboten an die Hand.

Tigers Jaw machen es einem nicht leicht. Zunächst als Band mit schrammeligerem Punk unterwegs und Teil der „Wave“ aus dem Dunstkreis von La Dispute, Touché Amoré, Make Do And Mend, Pianos Become The Teeths und Konsorten; dann aufgelöst; dann nicht aufgelöst; dann nur noch als Duo unterwegs, dann doch ein Album. Dann wieder länger nichts.

Stand der Dinge: Tigers Jaw sind Ben Walsh und Brianna Collins, schreiben und nehmen Musik zu zweit auf und werden auf Tour von drei Freunden live unterstützt. Im Mai kommt mit spin das mittlerweile fünfte Album der Band raus, June ist der sommerliche-schöne Vorbote. Wir lieben es. Wir lieben Tigers Jaw.

Tigers Jaw – June

Mehr TIGERS JAW auf GETADDICTED

Promofoto: Sam DeSantis

Ähnliche Beiträge