Statues On Fire – neues Video und neue Tourdaten

Die Brasilianer Statues On Fire kommen in schöner Regelmäßigkeit nach Europa und statten uns auch in diesem Jahr einen längeren Besuch ab. Einige Shows spielen sie zusammen mit Radio Havanna. In Köln sind Bambix mit dabei. Und zur Feier des Tages gibt’s mit „My Shoes Are Tight“ auch noch ein neues Video.

Statues On Fire live 2018

05.04.18 Hamburg, Hafenklang *

06.04.18 Bremen, Tower *

07.04.18 Hannover, Faust *

08.04.18 Düsseldorf, Linkes Zentrum

09.04.18 Berlin, Schokoladen

10.04.18 Dresden, Groove Station

11.04.18 Karlsruhe, Alte Hackerei

12.04.18 Frankfurt, Nachtleben *

13.04.18 München, Backstage Club *

14.04.18 A-Bregenz, Between

15.04.18 Saarbrücken, Nilles

18.04.18 NL-Gouda, Studio Gonz

19.04.18 NL-Nijmegen, De Bijstand

20.04.18 Köln, Sonic Balroom (+ Bambix)

21.04.18 Kiel, Hansa 48

* mit Radio Havanna

Statues On Fire – My Shoes Are Tight