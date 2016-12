Stiff Little Fingers gehen auf 40th-Anniversary-Tour

40 Jahre ist es her, dass sich in Belfast die Stiff Little Fingers gründeten – ein Geburtstag, den die Punkrocker mit einer Tour feiern.

Sex Pistols, Sham 69, The Clash, The Buzzcocks – als im Großbritannien der späten 1970er der Punk hochkochte, waren die Stiff Little Fingers mittendrin. Oder genauer: am Rande. Denn genau genommen waren sie der nordirische Ableger der aufkommenden Bewegung. Und neben dem rauen, zu Beginn der simplen Akkordgeschrammel waren Texte zum Nordirland-Konflikt ihr Markenzeichen.

1983 hat sich die Band augelöst, 1987 erst für ein paar Konzerte wiedervereinigt. Doch in den Folgejahren veröffentlichten Stiff Little Fingers immer mal wieder ein Album – wenn auch mit langen Pausen. Den wirklichen Durchbruch haben die Nordiren nie erzielt. Aber nachdem sie live auch in deutschen Clubs in den letzten paar Jahren überzeugt haben, lassen sie es zu ihrem 40. Geburtstag nochmal richtig knallen.

Mit angekündigt wurde bereits ein außergewöhnlicher Special Guest, der aber noch nicht angekündigt wurde.

Stiff Little Fingers – 40th anniversary Tour

31.03.2017 Hamburg | Markthalle

01.04.2017 Düsseldorf | Zakk

02.04.2017 Berlin | SO36

04.04.2017 Nürnberg | Z-Bau

05.04.2017 München | Feierwerk

06.04.2017 Karlsruhe | Substage Cap

07.04.2017 Hannover | Faust

08.04.2017 Aachen | Musikbunker

Stiff Little Fingers live im Rockpalast 1980