Stone Sour auf Tour

Stone Sour werden mit ihrem charismatischen und vielseitig beschäftigten Frontmann Corey Taylor auf ihrer Europatour auch Deutschland einen Besuch abstatten und ihre neue, sehnsüchtig erwartete Platte „Hydrograd“ zum Besten geben.

Es ist das sechste Werk der Band und folgt auf die 2012/13 veröffentlichten „House of Gold & Bones – Part 1“ und „House of Gold & Bones – Part 2“, die Platz 7 und Platz 3 in Deutschland erreichten. Tracks wie „Bother“, „Absolute Zero“, „Tired“ und „Through Glass“ sollten inzwischen nicht nur der großen und stetig wachsenden Fanbase ein Begriff sein.

Man darf also gespannt sein, wie die neuen Songs – die im Kern in Richtung Hardrock gehen, jedoch auch Heavy-Metal- und Punk-Elemente enthalten – live beim Publikum ankommen werden. Eins ist aber jetzt schon sicher: die Truppe von Stone Sour wird Vollgas geben und es wird heiß. Sehr heiß. Versprochen!

STONE SOUR LIVE

19.11.2017 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

20.11.2017 – Berlin, Columbiahalle

27.11.2017 – Hamburg, Sporthalle

10.12.2017 – Köln, Palladium

11.12.2017 – München, Zenith

12.12.2017 – Wien (A), Gasometer

14.12.2017 – Zürich (CH), Samsung Hall

