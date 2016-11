T.S.O.L. – I Wanted To See You – neuer Song der alten Helden

T.S.O.L. veröffentlichen mit „I Wanted To See You“ den ersten Song ihres kommenden Albums „The Trigger Complex“.

35 Jahre nach ihrem Debüt kündigt die ursprünglich aus Huntington Beach stammende Band ihr mittlerweile elftes Studioalbum an. T.S.O.L. (Kurzform von „True Sounds of Liberty„) haben mehrere Line-Up-Wechsel und Unterbrechungen hinter sich. Seit 1999 sind sie aber mit den Gründungsmitgliedern Ron Emory, Mike Roche und Jack Grisham unterwegs. Letzterer sagt über das neue Album: „I’m glad that things look bleak. Political turmoil breeds strength as well as strife. This record allows us to remind people that they aren’t alone. We’re here.“

„The Trigger Complex“ erscheint am 27. Januar bei Rise Records. Die Tracklist findet ihr unterm Video

T.S.O.L. – I Wanted To See You

The Trigger Complex – Tracklist:

01. Give Me More

02. Sometimes

03. Strange World

04. Satellites

05. The Right Side

06. Why Can’t We Do It Again

07. I Wanted To See You

08. Wild Life

09. Nothing Ever Lasts

10. Going Steady

11. Still The Same

12. Don’t You Want Me

13. Bats