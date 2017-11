Templeton Pek: Neue Single „Sirens“ plus Tour

Templeton Pek kündigen für 2018 ein neues Album an und schicken mit „Sirens“ die erste Single ins Rennen.

„Punk-Legenden wie Rise Against oder The Offspring können nicht irren“, heißt es im Pressetext. Keine Ahnung, ob man das generell so stehen lassen kann – aber im Fall von Templeton Pek haben sie Recht. Beide haben die Briten als Support mit auf Tour genommen. Und das ist schonmal ein Punkt. Viel wichtiger aber: Wir von GETADDICTED empfehlen euch die Band auch schon seit langem und haben sie ja deswegen auch auf unsere Party geholt.

Jetzt haben Templeton Pek ein neues Album angekündigt. Und weil sie ja eh auf Tour ebenso zuhause sind wie auf der Insel, gibt’s einen Rutsch Termine zusammen mit Flash Forward gleich dazu.

Templeton Pek live

17.01. DE – München – Backstage *

18.01. AT – Wien – Arena

19.01. DE – Leipzig – Pool Garden *

21.01. DE – Berlin – Cassiopeia *

22.01. DE – Hamburg – Marx *

24.01. DE – Wiesbaden – Schlachthof *

25.01. DE – Münster – Sputnikcafe *

26.01. DE – Köln – Tsunami Club *

27.01. DE – Kaiserslautern – Kammgarn

* mit Flash Forward

Mehr Templeton Pek

Templeton Pek – Sirens