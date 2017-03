Terror: Neuer Song und kleine Tour mit Wisdom In Chains

Terror kündigen die neue EP The Walls Will Fall an, veröffentlichen einen ersten Song davon namens Kill ‚Em Off und gehen im Sommer mit Wisdom In Chains auf Tour. Oder wie Scott Vogel sagen würde: „Everyone here is my brother, let’s make sure everybody goes home safe. Alright, let’s stomp some heads.”

Mit dabei sind ein paar besonders kleine Clubshows wie im Kölner MTC oder im KFZ in Marburg. Im kleinen Rahmen intimer Clubshows zünden Scott Vogels poetische Ansagen noch besser als auf großen Festivalbühnen. In diesem Sinne – ein Vogelism-Evergreen: “Soundguy, can I get more stagedives in the monitors please?”

TOURDATEN 2017

24.06. Graefenhainichen @ With Full Force Festival

26.06. Munich, GER @ Backstage

27.06. Cologne, GER @ MTC

28.06. Dordrecht, NET @ Bibelot

29.06. Marburg, GER @ KFZ

01.07. Wurzburg, GER @ Mission Ready Festival

02.07. Losheim, GER @ Eisenbahnhalle

TERROR – KILL ‚EM OFF

