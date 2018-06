The Dirty Nil sind mit neuem Song wieder da

The Dirty Nil melden sich mit „Bathed in Light“ zurück. Der Song ist der erste Vorbote von „Master Volume“, das am 14. September erscheint.

Vor drei Jahren erschienen The Dirty Nil auf der Tanzfläche: aufgekratzt, laut, dreckig – bereit, etwas zu erschaffen und es dann wieder zu zerstören. Mehr als 350 Shows hat die Band seitdem runtergerissen. Jetzt ist mit „Bathed in light“ der erste neue Song da, der The Dirty Nil in etwas ruhigerem Fahrwasser zeigt – auch wenn es an einigen Ecken kratzt und fiept.

Zwei Shows hat die Band auch schonmal angekündigt.

18.07. Berlin – Musik & Frieden

20.07. Hamburg – Molotow

The Dirty Nil – Bathed In Light