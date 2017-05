The Flatliners gehen auf Tour

Gerade waren The Flatliners mit The Menzingers hier auf Tour – jetzt gibt’s neue Termine für den Herbst.

Pünktlich zu ihrem neuen Album „Inviting Light“ sind The Flatliners nach Europa gekommen – mit den Menzingers, und zum Uncle-M-Fest. Und natürlich stand das Groezrock als absoluter Pflicht-Termin für Punkrock-Bands auf dem Kalender, wenn es darum geht, neue Alben zu promoten. Aber Support-Shows und Festivals hin oder her – letztlich wollen The Flatliners mit „Inviting Light“ die europäischen Bühnen auch als Headliner bespielen. Und das tun sie im Herbst. Außerdem gibt’s mit „Hang My Head“ auch direkt ein neues Video.

The Flatliners live

24.09.2017: Hamburg – Hafenklang

25.09.2017: Berlin – Cassiopeia

26.09.2017: Dresden – Scheune

28.09.2017: Hannover – Chez Heinz

29.09.2017: Nürnberg – Desi

01.10.2017: Wien – Arena

07.10.2017: Punk for Help Festival – St Wendel

08.10.2017: München – Kranhalle

09.10.2017: Stuttgart – Keller Klub

10.10.2017: Köln – MTC

The Flatliners – Hang My Head