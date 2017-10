The Front Bottoms auf Tour

Nerdig-melodiöse Indierock-Songs mit Texten, die Frontmann Brian Sella derzeit so schnell keiner nachmacht – The Front Bottoms kommen mit ihrem neuen Album „Going Grey“ nach Deutschland.

Spätestens (natürlich kennst Du die schon seit dem ersten Demo) mit ihrem Album „Talon of the Hawk“ und dem 2014er Deutschlandtrip als Support von Brand New haben sich The Front Bottoms dank ihrer nerdigen Indierock-Songs mit melancholisch-zynischen Genial-Texten und den sympathisch-verballert-guten Auftritten hierzulande jede Menge neue Freunde gemacht.

Nach „Back On Top“ erscheint am 13. Oktober ihr neues Album „Going Grey“ bei Fueld By Ramen Records – und damit geht es wieder auf Tour. Und obendrauf haben sie auch noch The Smith Street Band sowie Brick + Mortar als Support mit dabei.

The Front Bottoms live, Support: The Smith Street Band sowie Brick + Mortar

19.02.2018 Hamburg, Knust

20.02.2018 Berlin, Lido

21.02.2018 Köln, Bürgerhaus Stollwerck

The Front Bottoms – Raining

The Front Bottoms in Köln 2016

