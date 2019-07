The Menzingers – live, neues Album, neue Single

„Anna“ heißt der Song, den The Menzingers als Vorboten vom neuen Album „Hello Exile“ ins Rennen schicken.

Ja, The Menzingers haben mit Wil Yip gearbeitet und in der Pressemitteilung steht natürlich auch, wie reif sie geworden und wie erfolgreich sie mittlerweile sind.

Am überzeugendsten ist aber wieder dieser „I don’t wanna be an asshole anymore“-Moment: Der Song kommt als erster Vorbote für das neue Album, packt einen von der ersten Sekunde und lässt einen auch nicht mehr los. Das gleiche macht „Anna“ für das neue Album. Und fast würde ich wetten, dass The Menzingers damit auch ihre Shows bei der kommenden Tour eröffnen.

The Menzingers auf Tour

25/1 – Hamburg, Germany – Gruespan

26/1 – Berlin, Germany – Bi Nuu

28/1 – Vienna, Austria – WuK

29/1 – Zurich, Germany – Dynamo

30/1 – Stuttgart, Germany – Universum

31/1 – Munich, Germany – Technikum

1/2 – Cologne, Germany – Kantine

3/2 – Amsterdam, Netherlands – Melkweg

4/2 – Antwerp, Belgium – Zappa

6/2 – Southampton, United Kingdom – Engine Rooms

7/2 – Bristol, United Kingdom – SWX

8/2 – Manchester, United Kingdom – Albert Hall

10/2 – Dublin, Ireland – Whelan’s

11/2 – Glasgow, United Kingdom – QMU

12/2 – Newcastle, United Kingdom – The Riverside

14/2 – Birmingham, United Kingdom – The Asylum

15/2 – London, United Kingdom – O2 Forum Kentish town

The Menzingers – Anna

„Hello Exile“ – Tracklist

America (You’re Freaking Me Out) Anna High School Friend Last to Know Strangers Forever Hello Exile Portland Strain Your Memory I Can’t Stop Drinking Strawberry Mansion London Drugs Farwell Youth