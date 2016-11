The Menzingers auf Tour, Special Guest: The Flatliners

The Menzingers veröffentlichen ihr neues Album „After The Party“ und spielen damit auch ein paar Shows in der Gegend.

Am 3. Februar erscheint „After The Party“ auf Epitaph Records. Nach ein paar Shows in Großbritannien kommen The Menzingers zum Groezrock Festival – und da gehört es mittlerweile ja zum guten Ton, auch um das Festival in Belgien herum eine Reihe Konzerte zu spielen. Wie wir bereits angekündigt haben, ist das Uncle M Fest 2017 einer der Termine. Dazu kommen noch Konzerte in Köln und Berlin. Als Special Guest sind The Flatliners mit dabei – und wir lehnen uns vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir vermuten, dass die Kanadier auch beim Groezrock mit von der Partie sein werden.

„After The Party“-Tour

26. April – Köln, Underground

27. April – Berlin, Musik & Frieden

28. April – Münster, Uncle M-Fest

29. April – Meerhout (B), Groezrock Festival