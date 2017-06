The Movielife kündigen neues Album „Cities In Search Of A Heart“ an

Mit „Cities In Search Of A Heart“ kündigen The Movielife ein neues Album an und veröffentlichen direkt die erste Single „Mercy Is Asleep At The Wheel“.

14 Jahre ist es her, dass die Band mit „Forty Hour Train Back to Penn“ ihr letztes Studioalbum veröffentlicht hat. Ihr Klassiker „This Time Next Year“ hat sogar noch drei Jahre mehr auf dem Buckel. Während Sänger Vinnie Caruana mit seiner neuen Band I Am The Avalanche ebenfalls drei Alben veröffentlichte, gab es immer mal wieder Gerüchte um eine Reunion. Mal stand Caruana mit Leuten von Set Your Goals auf einer Festival-Bühne und spielte Songs von The Movielife. 2011 spielte die Band dann auch tatsächlich in New York.

Nachdem The Movielife im Dezember 2014 ihre endgültige Reunion ankündigten, gibt’s jetzt dann auch neuen Stoff: „Cities In Search Of A Heart“ erscheint im September bei Rise Records – hier ist die erste neue Single.

The Movielife – Mercy Is Asleep At The Wheel

Tracklist: The Movielife – Cities In Search Of A Heart

01. Ski Mask

02. Mercy Is Asleep At The Wheel

03. Ghosts In The Photographs

04. Sister Saint Monica

05. Pour Two Glasses

06. Lake Superior

07. Laugh Ourselves To Death

08. Blood Moon

09. You’re The Cure

10. Hearts

