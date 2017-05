The National – Album-Teaser, Neuer Song, Elbphilharmonie

The National veröffentlichen den ersten „Song The System Only Dreams In Total Darkness“ von ihrem neuen Albums „Sleep Well Beast“. Im Herbst spielen sie unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie.

Große Promo-Tage bei The National. Die perfekte Band für ausschweifende Herbstdepressionen kündigt vor zwei Tagen mit einem kurzen Video-Teaser ihr neues Album „Sleep Well Beast“ an. Es erscheint natürlich im Herbst – am 8. September 2017 um genau zu sein.

Album-Teaser – Sleep Well Beast

Darüber hinaus kündigen The National drei exklusive Konzerte an. Eines davon wird die Band aus Ohio in der Hamburger Elbphilharmonie spielen. Mehr noch: Gitarrist Bryce Dessner bekommt ein Wochenende lang die Schlüssel des umstrittenen Konzerthauses der Superlative in die Hände gedrückt und darf das gesamte Programm bestimmen. Bryce allein zu Haus? Natürlich wird auch Dessners Zwillingsbruder Aaron mit dem Rest von The National bei der Aktion „Reflektor Bryce Dessner“ in Hamburg dabei sein.

Konzerte

21.10. Hamburg, Elbphilharmonie

23.10. Berlin,Tempodrom

24.10. Berlin, Tempodrom

Sicherlich werden The National auch Songs ihres neuen Albums „Sleep Well Beast“ mit im Gepäck haben. Der erste Song des „Trouble Will Find Me“-Nachfolgers hat den sperrigen Titel „The System Only Dreams In Total Darkness“ und gibt einen Ausblick wie düster The National 2017 klingen. Es könnte durchaus ein gutes Herbst-Album werden.

The System Only Dreams In Total Darkness

Ähnliche Beiträge