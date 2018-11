The Run Up + Junior Battles auf Tour

Wir haben euch The Run Up ja schon zu ihrer letzten Tour ans Herz bzw. ans Ohr gelegt. Da hatten sie gerade nach einer ausgiebigen Tour ihre neue EP „Good Friends Bad Luck“ in der Tasche – natürlich, um damit weiter auf Tour zu gehen. Jetzt stehen noch ein paar weitere Termine an.

Sie waren mit Red City Radio, Spanish Love Songs oder Iron Chic auf Tour. Und wer sich da musikalisch zuhause fühlt, der liegt auch bei The Run Up richtig.

The Run Up + Junior Battles live

20.11.2018 Köln – Stereo Wonderland

27.11.2018 München – Private~

30.11.2018 Hamburg – Frosty Booze Cruise~

01.12.2018 Bremen – Bürgerhaus Weserterrassen~

~ w/ Junior Battles

The Run Up – Good Friends, Bad Luck

Good Friends, Bad Luck by The Run Up