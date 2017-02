The Wonder Years, Trash Boat, Tiny Moving Parts live in Essen

Flotter Dreier: The Wonder Years bringen Trash Boat und Tiny Moving Parts mit auf Europa-Tour. In Essen muss die Kombo dann auch direkt vom Cafe Nova in die Zeche Carl hochverlegt – zum Glück. Ein Pop-Punk-Abend mit drei Highlights und viel Bart.

