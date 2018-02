Thorsten Nagelschmidt – Der Abfall der Herzen: Tour und Trailer

Thorsten Nagelschmidt, der sich selber The Artist Formerly Known as Nagel nennt, veröffentlicht in zwei Tagen sein Buch „Der Abfall der Herzen“.

Die Zeit war eine völlig andere und vieles ist heute kaum noch vorstellbar: Nur Angeber hatten ein Handy, man durfte im Regionalexpress und an vielen anderen Orten wie Restaurants oder Unis noch rauchen – drinnen. Über die Zeit, den Sommer 1999, hat Nagel sein neues Buch geschrieben – über Liebe, Freundschaft und Verrat. Damit geht er auf Lesereise und jetzt gibt’s den ersten Trailer.

Für den Auftakt zum Veröffentlichungs-Datum hat sich (Thorsten) Nagel(schmidt) mit Ralf Richter (The Artist only known as Kalle Grabowski aus „Bang Boom Bang“ und Carol Schulder zwei Gäste in den Festsaal Kreuzberg eingeladen. Als eigene Live-Band hat er sich auch ein paar Bekannte dazu geholt: Felix Gebhard (Gitarre) plus Brami Brameier und Eddie Shredder – also Muff Potter minus Dennis Scheider.

Thorsten Nagelschmidt – Der Abfall der Herzen live

22.02.2018 Berlin, Festsaal Kreuzberg, Lesung&Buchreleaseparty

02.03.2018 Mannheim, Alte Feuerwache (Lesen.Hören Festival)

03.03.2018 Enkirch/Mosel, Weingut Immich

04.04.2018 Bremen, Lagerhaus

05.04.2018 Lüneburg, Ritterakademie

06.04.2018 Magdeburg, Moritzhof

07.04.2018 Dortmund, Dortmunder U

08.04.2018 Köln, Gloria Theater

11.04.2018 Paderborn, Deelenhaus

12.04.2018 Düsseldorf, zakk

13.04.2018 Osnabrück, Lagerhalle

14.04.2018 Lingen, Centralkino

15.04.2018 Münster, Pension Schmidt

16.04.2018 Hamburg, Uebel & Gefährlich

17.04.2018 Kiel, Studio Filmtheater

20.04.2018 Erfurt, Franz Mehlhose

21.04.2018 Kassel, GoldGrube

22.04.2018 Wiesbaden, Schlachthof

25.04.2018 München, Volsktheater

26.04.2018 Stuttgart, Merlin

27.04.2018 Saarbrücken, Camera Zwo

28.04.2018 Trier, Ex-Haus

02.05.2018 Bielefeld, Heimat+Hafen

03.05.2018 Nienburg, Kulturwerk

04.05.2018 Nürnberg, Z-Bau

06.05.2018 Frankfurt, Brotfabrik

08.05.2018 Leipzig, Werk 2

Offizieller Trailer