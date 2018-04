Touché Amoré – Green

Ohne große Vorankündigung veröffentlichen Touché Amoré mit Green einen neuen Song. Hier kannst Du Dir Green von Touché Amoré anhören und anschauen.

Ist das jetzt ein Albumteaser? EP-Auftakt? Oder einfach mal so? Jedenfalls gibt es einen neuen Song von Touché Amoré. Green ist ein dreiminütiger Uptempo-Song, dominiert von einer geachtelten Basslinie, die sich an typischem Jeremy Bolmesken „Gesangs“linien reibt, während die Gitarren sich in den Strophen eher zurückhalten. Das Video: natürlich arg grün. Die Band selbst sagt zu Green dies:

„Green“ was written during the downtime between our anniversary show and the start of the TURNSTILE tour. We recorded it with Zach Tuch and it was mixed by Ken Andrews.

