Uncle M Fest 2017 mit The Menzingers, Flatliners & KMPFSPRT | 28.04.2017

Uncle M feiert 2017 5-jähriges Jubiläum und lässt es richtig krachen: The Menzingers, Flatliners und KMPFSPRT sind die ersten bestätigten Bands beim Uncle M Fest 2017.

Wenn die werten Damen und Herren von Uncle M uns kein Visual liefern, leaken wir in hässlich. Die ersten Bands fürs Uncle M Fest 2017 stehen fest. Am 28.04.2017 feiert unser aller Lieblingslabel im Skaters Palace in Münster den fünften Geburtstag. Und die ersten Partygäste können sich mit The Menzingers, The Flatliners und KMPFSPRT sehen lassen. GETADDICTED prsäentiert. Gerne. Auch ohne Visual. Erstmal.

