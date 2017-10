Uncle M Fest 2018: Propagandhi + Smile & Burn

Unsere Buddies von Uncle M verkünden nach und nach Bands fürs Uncle M Fest 2018. Erste Bestätigung hat es in sich: Propagandhi kommen zum Uncle M Fest 2018.

Am 27. April 2018 findet in der sputnikhalle Münster das Uncle M Fest 2018 statt. Und das erste Highlight steht schon fest. Propgandhi spielen beim Uncle M Fest 2018. Yes! Ja! Yeah! Und Smile and Burn spielen auch. Sorry, dass wir da nicht so derbe ausrasten. Ihr hättet es eigentlich verdient. Aber ey: Ihr spielt mit Propagandhi!

Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet und zwar EXKLUSIV im Uncle M Shop (kein Eventim usw!). Es gibt nur 700 Tickets. Wie immer wird es auch beim Uncle M Fest 2018 wieder Stände + Aktionen mit dem Label am Herzen liegenden Organisationen und anderen Labels geben.

Sobald es weitere Bands gibt, geben wir Bescheid.

