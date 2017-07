Der Underground Köln schließt. Wir trauern. Und erinnern uns.

Ein mieser Tiefschlag in die Kölner Konzertszene: die (DIE!) Institution namens Underground in Ehrenfeld schließt. Und das schon im September. Wir sammeln hier unsere und gerne auch Eure Konzerterlebnisse im Underground.

Schon 2013 gab es im Zuge der Neubebauungspläne des Heliosgelände in Köln Sorge um den Underground und die Kölner Kulturszene, eine Bürgerinitiative kämpfte erfolgreich für den Erhalt des legendären Konzertvenues. Doch jetzt hat das letzte Stündlein geschlagen: wie heute (27.07.2017) bekannt wurde, schließt der Underground im September diesen Jahres.

Auch für viele Bands war der Underground fester und gern gesehener Bestandteil einer Deutschlandtour, war der Hochbett-Schlafplatz im „Backstage“-Häuschen direkt hinterm Eingangstor doch eine grandiose Alternative zur Rückbank im Bully oder irgendeinem Boden. So bedauerte Tony Sly, als No Use For A Name ihre letzte Show in Köln spielten, zig Mal, dass sie in der Essigfabrik spielten – und nicht im Underground. Weil das sein erklärter Lieblingsclub in Köln war, nicht zuletzt weil es im Gegensatz zur Essigfabrik Jägermeister gab. Kneipe und Biergarten waren ein beliebter Anlaufspunkt für ein oder zehn Aftershow-Drinks für Bands auf Tour, so dass man über die Jahre weg als normaler Mitten-In-Der-Woche-Besucher gerne mal nichts ahnend in ausufernde und alkoholgeschwängerte Gespräche mit Musikern geriet.

Wir hauen jetzt mal mit zwei weinenden Augen unsere und gerne auch Eure spontanen Erinnerungen an den Underground Köln raus. Vergesst bitte Objektivität, Chronologie oder Vollständigkeit.

Underground Köln – unsere legendärsten Konzerte

2009: The Gaslight Anthem, Frank Turner & Polar Bear Club. Was für ein Line-Up: Polar Bear Club eröffnen mega früh, viele wissen nicht, was die Band schon da im Köcher hat. Headliner TGA spielen sich gerade in immer größere Clubs, sind aber noch fernab vom Superstardom to come. Und dann stiehlt mittendrin einer beinahe die Show. Frank Turner spielt seine erste Deutschlandshow ever. Bei der Zigarette während des Umbaus schwärmt ein Eingeweihter von den beiden Alben Sleep Is for the Week und

Love Ire & Song sowie dem Talent, das in dem Briten schlummert. Nach nicht mal fünf Minuten liegt Frank Turner dann auch der gesamte Underground zu Füßen. Niemand wagt es mehr, wie sonst üblich bei der Kombination aus SingerSongwriter & Support viel zu laut und unhöflich dazwischen zu labern. Wie sympathisch und gut kann man eigentlich sein? So sympathisch: Am Ende des Abends zieht es die Meute in die klirrende Kälte und wer sitzt da kurzärnelig draußen im Biergarten und spielt für einen Fan, der die Show verpasst hat noch ein paar Lieder auf seiner Akkustikgitarre? Frank Turner!

(ein ganzer Haufen Addicts)

Die größte Energie: Good Clean Fun //Die größte Enttäuschung: Hot Water Music Sold Out // Der größte Schweiß: Schrumpelfinger bei Touche Amore

(Micha)

Ausgestattet mit Diktiergerät, einem zu bemalenden Ork und süßlich riechenden Mitbringseln für die Band mache ich 2005 mit Silverstein mein erstes Interview für GETADDICTED. Irgendwie waren auf einmal alle berauscht. Weit vor der Show. Nicht mein Problem. Teils meine Schuld.

(Henning)

Sorry, etwas länger, aber weniger Worte wären diesem Club nicht gerecht… ich muss mich erst noch fassen: Die schönsten Konzerte meines Lebens – von Paramore über New Found Glory, Tonight Alive bis zur Farewell-Tour von We Are The Ocean. Meine ersten Interviews für GETADDICTED im ranzigen Backstage mit den schönen, fleckigen Hochbetten. Meine erste Berührung mit der Kölner Clubkultur, als ich gerade 18 geworden bin und mit Perso endlich überall rein kam. Ein mal habe ich vom Underground bis zu meiner damaligen Wohnung in Siegburg (ca. eine Stunde von Tür zu Tür) sechs Stunden gebraucht. In diesem Laden habe ich nächtelang getanzt, gesoffen, gekifft und geknutscht. R.I.P. Underground.

(Tina)

Mein heißestes und schweißtriefendstes Konzert im Underground ist gleichzeitig das Geständnis zu einer früheren Deutschpoppunkliebe: 2002 tropft bei The Wohlstandskinder der Schweiß von der Decke. Sauerstoffgehalt: 0,2%. (Henning)

Zu Goldfinger verirren sich gerade einmal 25 Leute in den Underground. Dabei sind die 2002 gar nicht mal komplett unbekannt. Liegt es wirklich daran, dass gerade Bayer Leverkusen gegen Real Madrid im Champions League Finale spielt? (Henning)

Die Bühne zu niedrig, immer scheiß heiß und viel zu voll….. aber immer eine reise wert, wtf

(Thukka)

Als ich damals als Jungspund für GETADDICTED unterwegs war hatte ich einen fantastischen Abend mit The Diamond Nights. Es muss im Frühjahr 2006 gewesen sein und ich sollte mit den Jungs ein Interviewführen…Kleines Underground, großartige aufstrebende Band mit superben Kritiken weltweit. Nichstdestotrotz waren da vielleicht 30 Leute auf dem Konzert und eine Stimmung wie gefühlte 1000. Das Interview erschien nie. Die Band hat mich backstage abgefüllt!

(Sascha)

(Nicht nur) als Kölner hofften wir bis zuletzt, dass das Ende des Undergrounds noch in einer nicht näher terminierten Zukunft liegt. Tja, jetzt ist es soweit, und genauso wie Euch schwirren mir viele Konzerte im Kopf herum, an die es sich zu erinnern gilt! In der näheren Vergangenheit bleibt ~Mother Tongue~ im Sommer 2016 unvergessen. Ich mit Humpelknie nur zaghaft die Pogenden um mich herum wegdrückend lauschte ich „Burn“ direkt als Opener (!), und damit war klar, was die Stunde geschlagen hatte! Herrlich! 2008 kam Mina Caputo, noch als Keith unterwegs, drei Jahre vor ihrem Outing als transsexueller Mensch. Mit Addict Jens gab’s nachher noch ein Foto, Mina, um einigermaßen auf Augenhöhe mit uns zu sein, stellte sich zwei Barhocker zurecht, um an ihnen hochzuklettern und sich dann an uns festzukrallen. Es war spitze, was für ein toller Mensch und natürlich was für eine begnadete Musikerin. Recht früh gab’s ein „Smells Like Teen Spirit“-Tag in irgendeinem Lied untergebracht, das Underground hätte danach eigentlich schon dichtmachen dürfen, es konnte nichts mehr kommen…!

(Matthias)

20.04.2000 Hot Water Music mit Muff Potter als Vorband. Als mein Kumpel und ich in die Straße zum Underground einbogen, saß bereits die ganze Straße voller Leute, viele mit „Suche Karte“ Schildern. Auf dem Weg dahin zig Mal angesprochen worden, ob wir noch Karten hätten. Karten hatten wir eh keine, nur ein Blatt vom Quittungsblock aus dem Underdog. Da wir viel zu früh dran waren, sich erstmal den mitgebrachten Kaltgetränken gewidmet und dem bunten Treiben zugesehen. Irgendwann riefen dann Muff Potter und wir verlegten unseren Platz ins damals noch nicht umgebaute UG. Nach `ner guten Show draußen noch `ne Zeit lang mit den Jungs gequatscht, Platten gekauft und die Zeit zu HWM überbrückt. Was dann ab dem ersten Akkord der Jungs aus Gainesville los war, glich einer Erruption lang angestauter Gefühle. Der totale Wahnsinn! Ich habe unzählige Konzerte besucht und selbst gespielt, aber das, was an diesem speziellen Abend dort passiert ist, werde ich nie vergessen. Ein wechselseitiger Energieaustausch zwischen Band und Publikum par excellence. Die perfekte Nacht mit perfekten Bands vor perfektem Publikum in einer perfekten Location.

Dazu unvergessene andere Shows mit den Bouncing Souls, Alkaline Trio, Bombshell Rocks, The Peepshows usw…

DANKE Underground!!!

(Jürgen)

Ohne einen klaren Favoriten nennen zu können, immer in Erinnerung bleiben: jedes Konzert von Funeral For a Friend, die ich über die Jahre ein paar mal dort gesehen habe, Every Time I Die, Jimmy Eat World, Architects, The Blackout, Frank Turner & The Sleeping Souls …und natürlich die Currywurst im Biergarten danach!!!

Die ersten Konzerte, die ich für GETADDICTED fotografiert habe, haben im Underground stattgefunden, aber auch ganz davon abgesehen war und ist es mein Lieblingsclub in Köln.

(Kirsten)

Das Underground Köln war Austragungsort meines einzigen, jemals erlebten Filmrisses. Im Underground hab ich gesoffen, vor dem Underground hab ich ganz, ganz kurz die Augen zu gemacht und in meinem Bett bin ich aufgewacht. #truestory

(Philipp)

The Interrupters. ..Vor drei Jahren noch eher unbekannt im kleinen Club for 50 Leuten mit einem weinenden Belgier zu meiner linken. Wir werden euch vermissen.

(Stefan & Tobi)

Ich hab vor 25 Jahren mein allererstes Konzert überhaupt im Underground gesehen. Ich glaube es war Front 242 (autsch). N Kumpel hat mich damals mit dahin geschleppt. Die Musik fand ich scheiße, den Laden nicht. Sehr schade alles. Am 13.9. kann ich ja dann mit Joey Cape gebührend Abschied feiern.

(Holger)

Wo fange ich an – Im Underground haben wir alle gesoffen, gekifft, geknutscht, sind durch Pisse gewatet und haben vielleicht sogar jemandes Haare beim kotzen gehalten. Einer meiner Freunde hat sich das Bein da gebrochen – der andere die Nase. Pogen will gelernt sein. Wir haben tonnenwiese Altersvorsorge in Form von Pfandchips in Schnaps umgetauscht oder in Einkaufswagen gesteckt. (Ich finde gefühlt 2 Mal im Monat Pfandmarken in irgendwelchen Hosen und Jacken. Das darf niemals aufhören!) Ich habe Freunde im Underground verloren – ich habe aber vor allem welche gewonnen. Einige werden jetzt vielleicht sagen: An der Geschichte würde ich vielleicht etwas schrauben oder sie ungern erzählen. Mir geht’s anders: Ich habe morgens um 6 nach 250 Stunden Getanze im Underground meinen besten Freund und den heißesten Typen der Welt kennengelernt – Matthias, Du bist auch heiß. Die schrägste Begegnung und zugleich vermutlich die Wichtigste meines Lebens. Seitdem haben wir etliche Konzerte, Geburtstage und Morgenstunden im Untergrund gefeiert. Die besten Pommes gegessen und für den ein oder anderen Kater ordentlich malocht. Wie oft war (oder ist) das Underground die letzte Anlaufstelle, bevor es uns dann ins Bettchen (wessen auch immer), unter den WG-Kickertisch oder das (meistens) eigene Treppenhaus gezogen hat?!? Ich könnte ewig so weiter machen… aber dann weine ich gleich. Ich trauere nicht nur um die Zeit, die ich nicht mehr im UG abhängen werde – Denkt denn niemand an die Kinder? 🚇

(Es De)

