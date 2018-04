US Bombs – Tourabsage nach Äußerung von Duane Peters

Auf seinem Instagram-Account hat sich Duane Peters von den US Bombs extrem daneben geäußert. In einem mittlerweile gelöschten Post hat er eigentlich alles, wofür eine offene Gesellschaft stehen sollte, abgelehnt. Daraufhin hat der Tour-Veranstalter die anstehenden Konzerte abgesagt. Richtig so!

Das hat Duane Peters gepostet

Statement von MAD Tourbooking

Nachdem Backs von Positive Records auf seiner Facebook-Seite eine Absage der Münster-Show gepostet hat, sind auch die anderen Tourdaten verschwunden. Auf Nachfrage erklärte uns Marc von MAD Tourbooking: „Ja, die Tour ist von uns abgesagt worden, da diese Statements nicht zu akzeptieren sind“.