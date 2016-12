Vainstream Rockfest 2017

Das Vainstream in Münster hat sich als feste Größe im Geschäft der Eintages-Festivals etabliert – und auch im Jahr 2017 tischen die Veranstalter wieder ordentlich auf.

Nach der ersten Welle mit Hochkarätern wie den Architects, Callejon, The Black Dahlia Murder und Northlane gesellen sich beim Vainstream nun Bands wie Against Me, Comeback Kid oder Of Mice & Men dazu. Und wer in den letzten Jahren das Line-Up im Hawerkamp mitverfolgt hat, ahnt: Da wird noch einiges kommen. Wir warten dann mal gespannt!

01. Juli 2016, Münster – Am Hawerkamp

Einlass: 09:00 Uhr

Beginn: 10:00 Uhr

www.vainstream.com

Tickets

Early-Bird-Ticket: 55,90

Bands



Architects

Against Me

Callejon

Of Mice & Men

Comeback Kid

187 Straßenbande

Rogers

While She Sleeps

Black Dahlia Murder

Northlane

The Devil Wears Prada

Obey The Brave